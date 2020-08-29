وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان بطل فيلم “بلاك بانثر”

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توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، الذي اشتهر بأداء دور البطولة في فيلم “بلاك بانثر” أو (النمر الأسود) عام 2018، عن عمر 43 عاما، حسبما أعلنت عائلته يوم الجمعة.

وكان بوزمان، الذي تحدث علنا عن مرضه، يصارع سرطان القولون منذ أربعة أعوام.

وقالت عائلته في بيان نشرته على حسابه على موقع تويتر إنه توفي في المنزل مع زوجته وعائلته إلى جانبه.

وأضافت”إنه مقاتل حقيقي، لقد ثابر تشادويك طوال فترة مرضه، وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيرا”، وتابعت أن العديد من أفلامه “تم تصويرها جميعا أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي”.