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رحلة الطلاب عبر منصة مدرستي في 8 خطوات

رحلة الطلاب عبر منصة مدرستي في 8 خطوات
http://almnatiq.net/?p=898040
المناطق - الرياض

تمر الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في المملكة عبر منصة مدرستي بـ8 خطوات رئيسية لتمكينهم من الاستفادة القصوى بكافة الخدمات المتاحة.

وتشتمل الخطوات على ما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي (هنا).

  1. الاستعداد لليوم الدراسي بالنشيد الوطني والتمارين الصباحية.
  2. الدخول للجدول الدراسي والاستعداد للحصة.
  3. حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.
  4. أداء المهام والأنشطة إلكترونية المسندة من المعلم.
  5. التفاعل مع المعلم والأقران في أنشطة المدرسة الإلكترونية.
  6. الحصول على التغذية الراجعة من المعلم عبر المنصة وأدوات التفاعل.
  7. أداء الاختبار التقويمي.

يذكر أنه في حال تعذر الاتصال بالإنترنت يمكن للطالب مشاهدة البث التلفازي لقنوات عين وفي حال استمرار عدم وجود إمكانيات تقنية للطالب يكون التنسيق مع المعلم وإدارة المدرسة للنظر في البدائل وتسليم التكاليف حضورياً.

وتتلخص المهام اليومية للطلاب في المنصة فيما يلي:
– الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.
– أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.
– أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.
– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.
– التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة.
– أداء الاختبار التقويمي.

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