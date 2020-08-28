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أمين منطقة تبوك المكلف يقوم بزيارة تفقدية البلديتي الوجه وأملج

أمين منطقة تبوك المكلف يقوم بزيارة تفقدية البلديتي الوجه وأملج
http://almnatiq.net/?p=898044
تبوك- علي العميري
انطلاقا من حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، ومتابعة من معالي وزير
الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل .
قام أمين منطقة تبوك المكلف المهندس درويش المحفوظ بزيارة تفقدية لبلديتي الوجه وأملج ، للإطلاع على سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع التي انجزت سابقأ للاستفادة من التجارب الناجحة في البلديتين وتلافي ما سبق من تحديات ، والعمل وفق ما هو مخطط مسبقا وضمان سرعة الانجاز للمشاريع والخدمات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأطلع المهندس ” المحفوظ ” على جهود البلديات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وما تقوم به من تحسينات للمشهد الحضري ومعالجات للتشوه البصري واستعراض الفرص والإمكانات المتاحة وما تتطلبه المرحلة المقبلة من أعمال بلدية وخدمية .
وفي نهاية الزيارة شكر أمين منطقة تبوك رئيسي بلدية الوجه وأملج وجميع العاملين ، على ما يبذلونه من جهود لخدمة أهالي
المحافظتين والمقيمين فيها .

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