أمين منطقة تبوك المكلف يقوم بزيارة تفقدية البلديتي الوجه وأملج

تبوك- علي العميري

انطلاقا من حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، ومتابعة من معالي وزير

الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل .

قام أمين منطقة تبوك المكلف المهندس درويش المحفوظ بزيارة تفقدية لبلديتي الوجه وأملج ، للإطلاع على سير الأعمال في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع التي انجزت سابقأ للاستفادة من التجارب الناجحة في البلديتين وتلافي ما سبق من تحديات ، والعمل وفق ما هو مخطط مسبقا وضمان سرعة الانجاز للمشاريع والخدمات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأطلع المهندس ” المحفوظ ” على جهود البلديات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وما تقوم به من تحسينات للمشهد الحضري ومعالجات للتشوه البصري واستعراض الفرص والإمكانات المتاحة وما تتطلبه المرحلة المقبلة من أعمال بلدية وخدمية .

وفي نهاية الزيارة شكر أمين منطقة تبوك رئيسي بلدية الوجه وأملج وجميع العاملين ، على ما يبذلونه من جهود لخدمة أهالي

المحافظتين والمقيمين فيها .