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أكدت الهيئة العامة للنقل على حسابها في موقع التاوصل الاجتماعي تويتر أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد أو سندات لأمر.

وأشارت الهيئة السعودية، في بيان توضيحي على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن متطلبات إتمام عملية التأجير هي إثبات الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر للزوار. وتابعت، أن المتطلبات تتضمن أيضا رخصة القيادة و البطاقة الائتمانية وتطابق شروط التغطية التأمينية. وألمحت، إلى أن اشتراط أي مستندات عدا ذلك يعد مخالفة، يجب الإبلاغ عنها على الرقم 938.