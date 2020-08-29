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الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ

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الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ

الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ
http://almnatiq.net/?p=898054
المناطق - الرياض

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة (20%) وفق التخصصات والمسميات الواردة في الدليل الإجرائي اعتباراً من تاريخ 1-06-1442 هـ، على ان يُطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها (5) مهندسين فأكثر.

 وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى نص القرار على مايلي،قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (686) وتاريخ 01-01-1442هـ، إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،

وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثالثة والمادة الحادية عشرة مكرر والمادة السادسة والثلاثين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-8-1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 12-5-1434هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5-6-1436هــ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 22-2-1440هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) بتاريخ 27-11-1440هـ وإنفاذاً لمبادرة “توطين المهن” إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في تاريخ 20-01-1440هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة (20%) وفق التخصصات والمسميات الواردة في الدليل الإجرائي اعتباراً من تاريخ 1-06-1442 هـ.

ثانيــاً: يُطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها (5) مهندسين فأكثر.

ثالثـاً: يُعمل بهذا القرار بالتوافق مع ما صدر من قرارات وزارية سابقة خاصة بالتوطين أو مُنظِّمة لتوطين المهن.

رابعـاً: تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشأة بتنفيذ هذا القرار، ويطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة بنود هذا القرار العقوبات الواردة في الدليل الإجرائي.

خامساً: يعتبر الدليل الإجرائي جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.

سادساً: ينشر هذا القرار مع الدليل الإجرائي في موقع الوزارة الإلكتروني.

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