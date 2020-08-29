احدث الأخبار

محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر
أبرز المواد
 الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ
أبرز المواد
 تعرف على نظام مكافحة التستر ومكافآة تصل لـ 30% لمن يبلغ عن جريمة او مخالفة
الاقتصاد
 دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف
أبرز المواد
 لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك المكلف يقوم بزيارة تفقدية البلديتي الوجه وأملج
منطقة تبوك
 رحلة الطلاب عبر منصة مدرستي في 8 خطوات
أبرز المواد
 اعتقال صيني ضمن تحقيق أمريكي بشأن نقل محتمل لبرامج كمبيوتر للصين
أبرز المواد
 مكمل غذائي هام للقلب “يحمي” من المرض القاتل!
أبرز المواد
 وزارة التجارة تُشهر بمواطن ومقيم مٌدانين بجريمة التستر في التطوير العقاري
أبرز المواد
 الصين تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تعتزم مقاضاة الأب اليمني الذي فقد عائلته في السيول
أبرز المواد
محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر

محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر

أبرز المواد
الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ

الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ

أبرز المواد
تعرف على نظام مكافحة التستر ومكافآة تصل لـ 30% لمن يبلغ عن جريمة او مخالفة

تعرف على نظام مكافحة التستر ومكافآة تصل لـ 30% لمن يبلغ عن جريمة او مخالفة

الاقتصاد
دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

أبرز المواد

محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر

محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر
http://almnatiq.net/?p=898060
المناطق - الرياض

كشفت مصادر لقناة العربية أن القيادي الإخواني محمود عزت، الذي ألقت الشرطة المصرية القبض عليه أمس الجمعة، كان على تواصل مع قيادات من جماعة الإخوان في قطر.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا أمس الجمعة، قالت فيه إنه استمرارًا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار، والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويَين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن. وتم القبض عليه.

وكان الإرهابي محمود عزت يشرف على تمويل الأنشطة كافة والعناصر الهاربة في الخارج، ويتولى توزيع ودعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستغلالها للإساءة لمصر. ووصفته الصحافة بمستر إكس الإخوان، وعمل على إدارة كل الكتائب الإلكترونية التي تقوم ببث الشائعات والأكاذيب ضد مصر.

روابط ذات صلة

الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ

الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ
دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف

دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف
لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد

لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*