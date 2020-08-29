محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر

المناطق - الرياض

كشفت مصادر لقناة العربية أن القيادي الإخواني محمود عزت، الذي ألقت الشرطة المصرية القبض عليه أمس الجمعة، كان على تواصل مع قيادات من جماعة الإخوان في قطر.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا أمس الجمعة، قالت فيه إنه استمرارًا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار، والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويَين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن. وتم القبض عليه.

وكان الإرهابي محمود عزت يشرف على تمويل الأنشطة كافة والعناصر الهاربة في الخارج، ويتولى توزيع ودعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستغلالها للإساءة لمصر. ووصفته الصحافة بمستر إكس الإخوان، وعمل على إدارة كل الكتائب الإلكترونية التي تقوم ببث الشائعات والأكاذيب ضد مصر.