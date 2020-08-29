احدث الأخبار

دارة الملك عبدالعزيز تنتهي من تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية
أبرز المواد
 6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون غداً عامهم الدراسي عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”
أبرز المواد
 رئيس الإمارات يلغي قانون مقاطعة إسرائيل
أبرز المواد
 ماليزيا تمدد الإجراءات المفروضة لاحتواء كورونا حتى نهاية العام
أبرز المواد
 مسؤولون أميركيون: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيشعل حربا إقليمية
أبرز المواد
 محمود عزت تواصل مع قيادات الإخوان الإرهابية بقطر
أبرز المواد
 الراجحي يقرر توطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20% بداية من هذا التاريخ
أبرز المواد
 تعرف على نظام مكافحة التستر ومكافآة تصل لـ 30% لمن يبلغ عن جريمة او مخالفة
الاقتصاد
 دخلت حيز التنفيذ اليوم.. تعرف على 25 جريمة تستوجب التوقيف
أبرز المواد
 لا يحق لمكاتب تأجير السيارات إلزام العملاء بالتوقيع على أي أوراق ملحقة بالعقد
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك المكلف يقوم بزيارة تفقدية البلديتي الوجه وأملج
منطقة تبوك
 رحلة الطلاب عبر منصة مدرستي في 8 خطوات
أبرز المواد
دارة الملك عبدالعزيز تنتهي من تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية

دارة الملك عبدالعزيز تنتهي من تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية

أبرز المواد
6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون غداً عامهم الدراسي عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”

6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون غداً عامهم الدراسي عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”

أبرز المواد
رئيس الإمارات يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس الإمارات يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

أبرز المواد
ماليزيا تمدد الإجراءات المفروضة لاحتواء كورونا حتى نهاية العام

ماليزيا تمدد الإجراءات المفروضة لاحتواء كورونا حتى نهاية العام

أبرز المواد

رئيس الإمارات يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

رئيس الإمارات يلغي قانون مقاطعة إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=898069
المناطق - دبي

صدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم /4/ لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.

روابط ذات صلة

دارة الملك عبدالعزيز تنتهي من تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية

دارة الملك عبدالعزيز تنتهي من تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية
6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون غداً عامهم الدراسي عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”

6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون غداً عامهم الدراسي عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”
ماليزيا تمدد الإجراءات المفروضة لاحتواء كورونا حتى نهاية العام

ماليزيا تمدد الإجراءات المفروضة لاحتواء كورونا حتى نهاية العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*