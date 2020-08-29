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نائب الرئيس اليمني يندد بقصف حوثي استهدف مسجدا بمأرب

نائب الرئيس اليمني يندد بقصف حوثي استهدف مسجدا بمأرب
http://almnatiq.net/?p=898079
المناطق - الرياض

ندد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بالقصف الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدفت مسجدا في محافظة مأرب اليوم الجمعة.
وقال الفريق محسن في اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم تكشف لليمنيين وللعالم الوجه الحقيقي لهذه العصابة ودمويتها وانتهاكها لكل التعاليم السماوية والأرضية ومخالفتها لأخلاق وعادات البشرية التي تقضي باحترام قدسية المساجد والمصليات ودور العبادة وعدم النيل منها أو من روادها.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن القصف أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين.
وأطلع المحافظ العرادة الفريق محسن على تقرير عن الحادثة والإجراءات التي تم اتخاذها.
وقال العرادة إن الجرائم البشعة للميليشيا الحوثية لن تثني الجيش اليمني عن مواجهة هذا الصلف والإجرام الحوثي وستزيدهم ثباتا على مقارعة الانقلاب حتى استعادة الدولة اليمنية.

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