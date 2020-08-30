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شاهد… ابتسامة ميلانيا ترامب “المتحولة” لإيفانكا تحدث ضجة على الإنترنت

شاهد… ابتسامة ميلانيا ترامب “المتحولة” لإيفانكا تحدث ضجة على الإنترنت
http://almnatiq.net/?p=898090
المناطق - الرياض

لم يثر إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، أمس الخميس، اهتمام مستخدمي مواقع الإنترنت، بقدر اهتمامهم بالابتسامة التي وجهتها زوجته، ميلانيا ترامب، إلى ابنته إيفانكا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة ميلانيا ترامب وهي تبتسم ابتسامة عريضة لإيفانكا ترامب في المؤتمر الوطني الجمهوري، بعد أن قدمت والدها للحاضرين من أجل إلقاء خطابه، ولكن عندما شاحت إيفانكا بوجهها عنها للعودة إلى مقعدها، تبدلت ابتسامة ميلانيا في ثوان إلى تعبير مخيف.

وحصدت ابتسامة ميلانيا ترامب “المتحولة” إلى إيفانكا ترامب، ملايين المشاهدات عبر موقع “تويتر” للتغريدات، وأعرب من شاركها عن دهشته من رد فعل ميلانيا تجاه “الابنة الأولى”.

يأتي تداول فيديو ميلانيا ترامب بالتزامن مع ما جاء في كتاب جديد سيصدر عنها في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتناول وضعها لمؤامرة من أجل إبعاد ابنته زوجها، إيفانكا ترامب، عن عيون الكاميرات في لحظة أدائه اليمين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة (الخميس بالتوقيت المحلي) رسميا قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر للحزب الجمهوري في حديقة البيت الأبيض: “بكل فخر وامتنان أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية”.

وأَضاف ترامب: “إذا منحنا السلطة لبايدن سيقوم المتطرفون بالحد من تمويل الشرطة ولن يكون أحد آمنا، إذا ما ترك الأمر للديمقراطيين سيصادرون أسلحتكم ويخرقون التعديل الثاني للدستور وتصبح دولتنا اشتراكية”.

كما تعهد ترامب في المؤتمر بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام، وقال: “لدينا لقاحات لفيروس كورونا في مراحلها النهائية”.

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.

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