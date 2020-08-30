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“لا تتجاهلها لأنها خطيرة”.. علامتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12

“لا تتجاهلها لأنها خطيرة”.. علامتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12
http://almnatiq.net/?p=898091
المناطق - الرياض

كشفت دراسة أمريكية، عن علامتين على الجسم، تثبتان أن هناك انخفاض في فيتامين B12 بشكل خطير، مشيرة إلى أنه عندما “يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين الأساسي، قد يحدث عدد من الأعراض التحذيرية غير العادية”.

وحسب صحيفة “إكسبريس” الأمريكية، “عندما يصاب الشخص بنقص في الفيتامين، يترتب على ذلك ظهور علامات تحذير غير عادية، وقد يعني الشعور بألم في يديك أو صدمة عصبية على الجسم، أن مستوياتك منخفضة بشكل خطير”.
وقد يكون الوخز الحاد في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما، مؤشرا على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير، ويحدث هذا فجأة وبدون سبب واضح في بقعة أسفل إصبع البنصر.

وتابعت الصحيفة: “إذا لم يتم علاج نقص فيتامين B12، فقد يبدأ الشعور بالوخز على طول الحافة الخارجية لليد، بدءا من المعصم. ويحدث هذا الألم عندما ينثني الرسغ للخلف”، مشيرة إلى أن صدمة الأعصاب في جانب الجسم تعد علامة تحذير أخرى لانخفاض مستويات B12، كما أنه يمكن أن تحدث في جانب أي من الفخذين، أو على جانبي الجزء العلوي من الجسم، على طول الأضلاع”.

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