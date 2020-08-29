تظاهرة حاشدة في واشنطن ضد العنصرية في ذكرى “حلم” لوثر كينغ

المناطق - الرياض

تجمع آلاف الأشخاص، الجمعة، في قلب العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بإنهاء العنف الذي تمارسه الشرطة ضد السود، بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي أعادت فتح الجراح العرقية في أميركا.

وبعد 57 عاما بالتمام من خطاب “لدي حلم” الشهير الذي ألقاه زعيم حركة النضال من أجل الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، دعي الأميركيون للتظاهر مجددا في العاصمة الفدرالية للمطالبة بالمساواة بين الجميع.

ومنذ الفجر، انتظر مئات الأشخاص بصبر لقياس درجة حرارتهم قبل دخول المنطقة المحددة للتجمع، وهو إجراء يهدف إلى تقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم يرتدون قمصانا كتب عليها “حياة السود مهمة” أو “ما الذي سيتطلبه الأمر؟”.

وقالت امرأة سوداء تدعى غاردنر تبلغ من العمر 47 عاما جاءت من سينسيناتي، على بعد أكثر من 800 كيلومتر: “وصلت قبل السادسة صباحا. لم أنم كثيرا.. رسالتي هي: أريد التغيير”.

وقال دون كارلايل، وهو أسود في الخمسين من عمره جاء مبكرا مع مجموعة من الأصدقاء: “نحن ننتظر المساواة منذ 300 عام.. نحن بناة هذا البلد من الناحية العملية وما زلنا نعامل بلا إنصاف”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتذكر التظاهرة التي تنظم تحت عنوان “ارفعوا ركبتكم عن أعناقنا” بمقتل جورج فلويد الأميركي من أصل إفريقي، مختنقا بعد أن ضغط شرطي أبيض على رقبته في 25 /مايو في مينيابوليس، وأثارت وفاته حركة احتجاج لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود.