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الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

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الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة
http://almnatiq.net/?p=898108
المناطق - جدة

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، غدا الاثنين فيمقر الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” في دورته الخامسة.
ويأتي ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق الملتقى لأجلها إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في ” بناء الإنسان” عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
4 سنوات
يدخل الملتقى عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها، حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وارتفعت في الدورة التالية الى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات الى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة، أسهمت جميعها في تحقيق اهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، الى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفظة لتطوير العمل الثقافي.

ويتيح الملتقى تقديم المبادرات عبر ثلاثة أنواع هي المبادرات التحولية ويقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة او اكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة اهداف الملتقى.
المبادرات المؤسسية وتقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد.

مبادرات الافراد ويقدمها الأفراد كمشاركات فردية تتمحور حول تحقيق اهداف الملتقى.

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