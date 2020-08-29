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أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية وتطهر وتعقم 731 موقعا

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‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تفعل الهاتف الاستشاري

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تفعل الهاتف الاستشاري

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‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تفعل الهاتف الاستشاري

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تفعل الهاتف الاستشاري
http://almnatiq.net/?p=898109
المناطق -  سكاكا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات عن تفعيل خدمة الهاتف الاستشاري، والذي يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية متخصصة “نفسية، تربوية، سلوكية، أسرية”، وليكون حلقة وصل بين وحدة الخدمات الإرشادية ومنسوبي المدارس وأولياء الأمور.

واعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الخدمات الإرشادية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويدها، ودعا أولياء الأمور بعدم التردد في طلب الاستشارات النفسية لأهميتها في عملية بناء الطالب التعليمي وتحقيق التوافق النفسي والسلوكي لمعالجة جميع الصعوبات التي تواجههم، وتنمية دافعيتهم نحو التعلم.

وبالإمكان التواصل مع الهاتف الاستشاري من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً للبنين على الهاتف: 0146256251 وللبنات على الهاتف: 0146220027

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