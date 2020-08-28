أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية وتطهر وتعقم 731 موقعا

المناطق - الدمام

بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة 9/1/1442هـ، (589) جولة رقابية، و (3) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، فيما أسفرت عن رصد (27) مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (7) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

هذا بالإضافة الى أنه تم رفع (7332) طن من النفايات، وإزالة (3552) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9532) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

فيما تم غسل وتطهير وتعقيم (731) موقعاً، بمشاركة (473) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (158104) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

هذا واستقبل مركز 940 استقبل يوم أمس (235) بلاغاً شملت صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، الإنارة، النظافة العامة، المباني، الاستثمار، الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، الأمن والسلامة، الحدائق، الأسواق.

وعن فئة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تلقّى مركز البلاغات يوم أمس (19) بلاغاً، تضمّنت مخالفات الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وبلاغات لعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغات ازدحام داخل مُنشأة.

وأكدت الأمانة استمرار تطبيق خطتها، وحصر ما يتم إنجازه يومياً، وينفذ على المنشآت التجارية والغذائية ومراكز التسوق والأسواق العامة، وما في حكمها، ومتابعتها وتطبيق كافة الإجراءات البلدية والصحية المتبعة.