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أمانة الجوف تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من “كورونا”

أمانة الجوف تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=898121
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها التوعوية والرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل الفرق على نشر التوعية بسبل الوقاية من الفيروس لدى مختلف الفئات في المواقع العامة و المنشآت التجارية .
وتنفذ فرق الرقابة الصحية جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الإلتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق .
كما تراقب الفرق الإلتزام بقياس درجة حرارة العاملين بشكل يومي، والتأكد من وجود مسافة آمنة تبلغ مترين بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية (لبس الكمامات ، غسل اليدين ، ارتداء القفازات وتبديلها دوريا)، وتوعية لجميع العاملين عن مخاطر الفايروس والإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها .
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص الأمانة على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

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