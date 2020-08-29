المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل يناقش عدة مواضيع في جلسته الرابعة و الستون

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عقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل بالجوف جلسته العادية الرابعة والستين برئاسة رئيس المجلس الأستاذ متعب بن أحمد الهديب وحضور أعضاء المجلس وبدأت الجلسة بسرد الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي عرض ومناقشة تقرير لجنة المشايع والتخطيط وعرض تقرير لجنة المالية والاستثمار بالمجلس بشأن الربع السنوي الأول لعام 2020م وعرض ومناقشة تقرير لجنة الهبوطات وعرض خطابات وتعاميم واردة من الأمانة العامة للمجالس البلدية وعرض خطابات واردة من سعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل وعرض أخر المستجدات والإجراءات التي تمت حيال جميع العقارات المعتمد نزع ملكيتها لتوسعة الطرق داخل المحافظة وأخر ما تم حيال نزع طريق الملك خالد – رحمه الله – .

كما التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي عن بعد مع آمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وبحثوا مع سعادته العديد من الآراء و المقترحات والملاحظات والتي وعد على دعمها وحلها مع تقديم الشكر لجهود بلدية دومة الجندل .. وقدم رئيس المجلس شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف والذي وافق على إكمال ترسية مدخل الرديفة و الرافعية ، وتذليل بعض المعوقات التي ستخدم محافظة دومة الجندل .

كما ناقش المجلس إمكانية دراسة تطوير الاستثمارات لبلدية محافظة دومة الجندل وعرض مقترحات الأعضاء ومناقشتها وهي إنشاء حديقة تخدم أحياء شمال غرب دومة الجندل ، ومناقشة دعوة جمعية الفنانين التشكيليين لتنفيذ جداريات ومناقشة معالجة التشوه البصري وعرض مقترحات وشكاوى وطلبات المواطنين .