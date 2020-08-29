احدث الأخبار

الملحقية السعودية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة الخريجين والمبتعثين للمملكة
أبرز المواد
 الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية حقل تكثّف جولاتها الرقابية بالتزامن مع استمرار مهرجان “حقل أحلى” للرياضات البحرية
منطقة تبوك
 المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل يناقش عدة مواضيع في جلسته الرابعة و الستون
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من “كورونا”
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية وتطهر وتعقم 731 موقعا
المنطقة الشرقية
 ‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تفعل الهاتف الاستشاري
منطقة الجوف
 الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة
منطقة مكة المكرمة
 استغلوا “خطأ غبيا”.. وسرقوا 10 ملايين دولار في وضح النهار
أبرز المواد
 تظاهرة حاشدة في واشنطن ضد العنصرية في ذكرى “حلم” لوثر كينغ
أبرز المواد
 بيع خروف بمبلغ يفوق ثمن منزل أو سيارة فيراري.. نصف مليون دولار !!
أبرز المواد
الملحقية السعودية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة الخريجين والمبتعثين للمملكة

الملحقية السعودية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة الخريجين والمبتعثين للمملكة

أبرز المواد
الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

الأمير خالد الفيصل يطلق الاثنين ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

منطقة مكة المكرمة
بلدية حقل تكثّف جولاتها الرقابية بالتزامن مع استمرار مهرجان “حقل أحلى” للرياضات البحرية

بلدية حقل تكثّف جولاتها الرقابية بالتزامن مع استمرار مهرجان “حقل أحلى” للرياضات البحرية

منطقة تبوك

الملحقية السعودية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة الخريجين والمبتعثين للمملكة

الملحقية السعودية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة الخريجين والمبتعثين للمملكة
http://almnatiq.net/?p=898136
المناطق - متابعات

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، للخريجين والخريجات والمبتعثين ومرافقيهم، أنه تم تنسيق رحلة عودة (أخيرة ونهائية)، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر القادم، داعية الجميع إلى سرعة التقدم بالطلبات والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين في الخطوط السعودية لإجراء الحجوزات.
وكشفت الملحقية أنه يجب على جميع الخريجين سرعة التقدم بطلب «إنهاء دراسة» وطلب «تذكرة» بحيث تتمكن الملحقية من استمرار الصرف عليهم إلى حين مغادرتهم أستراليا في تاريخ 3 سبتمبر موعد «آخر رحلة» لعودة الخريجين إلى المملكة وكذلك «آخر تاريخ» لاستمرار الصرف على الخريجين.
كما أكدت على جميع المتقدمين للسفر إحضار ما يثبت النتيجة (السلبية) لاختبار الكشف عن كورونا (PCR) للتمكن من صعود الطائرة حسب أنظمة وقوانين الخطوط الناقلة، مع ضرورة ظهور نتيجة الاختبار قبل الرحلة بأربعة أيام بحد أقصى.
وأرفقت الملحقية الثقافية قوائم المراكز المعتمدة للفحص لكل ولاية، وذلك على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط (https://ar.sacm.org.au/?p=8017).
ودعت الملحقية الثقافية في أستراليا إلى التواصل مع قسم التذاكر على البريد الإلكتروني ([email protected]) أو ([email protected])، أو التواصل على الرقمين التاليين: (0455455096)، (0457457151).

روابط ذات صلة

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها
استغلوا “خطأ غبيا”.. وسرقوا 10 ملايين دولار في وضح النهار

استغلوا “خطأ غبيا”.. وسرقوا 10 ملايين دولار في وضح النهار
تظاهرة حاشدة في واشنطن ضد العنصرية في ذكرى “حلم” لوثر كينغ

تظاهرة حاشدة في واشنطن ضد العنصرية في ذكرى “حلم” لوثر كينغ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*