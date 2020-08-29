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عبور شاحنتين تحمل مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب

عبور شاحنتين تحمل مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب
http://almnatiq.net/?p=898139
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي شاحنتين إغاثيتين خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 11 طنا و272 كيلوغراما من المواد و التجهيزات الطبية، تشمل: 24 كرسيا كهربائيا متحركا، وأدوية متنوعة، تستهدف محافظتي عدن، ومأرب.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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