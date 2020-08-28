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2096 جولة رقابية تنفذها أمانة المدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية

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2096 جولة رقابية تنفذها أمانة المدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية

2096 جولة رقابية تنفذها أمانة المدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=898156
المناطق - المدينة المنورة
تُكثف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالاجراءات الوقائية.
وشددت أمانة المنطقة على المراكز والمنشآت التجارية على أهمية تنظيم عملية الدخول للمتاجر، وتوفر المعقمات والقفازات عند بوابات الدخول، وقياس درجة حرارة العملاء قبل دخولهم للسوق، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية للتباعد بين المتسوقين، ووجود اجهزة ووسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع. كما شددت الأمانة على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة و التعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.
و أوضحت أمانة المدينة المنورة انها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 2096 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 783 اشعار ومخالفة بينها 20 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 80 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 305 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي.
كما قامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 446 جولة نظافة وإصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 40 موقع و 8230 آليه ومعدة. فيما ازالت فرق النظافة 11031 طن من المخلفات المنزلية ، ورفعت 35442 متر مكعب من الانقاض والمخلفات.

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