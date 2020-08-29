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جامعة حفر الباطن تطلق برنامجًا افتراضيًا لتهيئة الطلبة المستجدين

جامعة حفر الباطن تطلق برنامجًا افتراضيًا لتهيئة الطلبة المستجدين
http://almnatiq.net/?p=898159
المناطق - الدمام

أطلقت جامعة حفر الباطن برنامجًا افتراضيًا برعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، لتهيئة الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1442هـ، والذي تنظمه الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، بهدف تهيئة الطلاب والطالبات وتحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية، والتعرف على منظومة العمل الأكاديمية بالكليات والأقسام ومنصات التعلم الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة د. خالد المطيري أن البرنامج يتضمن محاضرات وورش عمل تعريفية ولقاءات مباشرة، تشتمل على التعريف بأساسيات التعلم عن بعد، وكيفية التعامل مع نظام التعلم الإلكتروني “البلاك بورد” من خلال واجهة النظام والمقررات وإدارة المحتوى والفصول الافتراضية والواجبات والمناقشات والاختبارات. مضيفًا بأنه يتضمن أيضًا لقاءات مباشرة مع مسؤولي العمادات المساندة والكليات للتعريف بالخدمات الطلابية والخطط الأكاديمية بجانب الإجابة على استفسارات الطلبة.

وقال د.المطيري إن الدراسة ستكون عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لجميع المقررات النظرية (والأجزاء النظرية من المقررات العملية) خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول وسوف يتم تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل وفقًا للمستجدات. مبينًا أن الدراسة ستكون حضورياً لجميع المقررات العملية (والأجزاء العملية من المقررات) على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وعلى ألا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50 بالمائة من العدد الإجمالي لطلاب الكلية.

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