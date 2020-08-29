قوات الأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها لمهامها في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد، والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض (14) شخصاً من مخالفي أنظمة الصيد، وبحوزتهم (10) بنادق هوائية، و (2146) طلقة، وعدد من الأدوات التي تستخدم في الصيد ، إضافة إلى 50 طائراً اصطادوها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد / رائد المالكي أنه تم تحريز المضبوطات واحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقا لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية ولائحته التنفيذية.

وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهامها بمراقبة مواقع الطيور المهاجرة و ضبط المخالفين ،وتطبيق النظام بحقهم .