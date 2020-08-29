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«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

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«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم
http://almnatiq.net/?p=898165
المناطق_جدة

توقع رئيس الجمعية الفلكية ماجد أبو زهرة بجدة أن تشهد سماء الوطن العربي ‏بعد غروب شمس اليوم (السبت)، حالة اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل، في ظاهرة مشاهدة ‏بسهولة بالعين المجردة.‏ ‎

وأوضح أبو زهرة أنه بمراقبة موقع القمر يوميًا سيلاحظ أن حركته ‏تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي ‏كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل ‏يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية.‏

وأشار إلى أن زحل هو ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 ‏مرات أكبر من قطر الأرض، ويتكون بشكل رئيسي من ‏الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن ‏الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة ‏بالعين المجردة كنقطة ذهبية‎.

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