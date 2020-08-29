«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

توقع رئيس الجمعية الفلكية ماجد أبو زهرة بجدة أن تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم (السبت)، حالة اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل، في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.
وأوضح أبو زهرة أنه بمراقبة موقع القمر يوميًا سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية.
وأشار إلى أن زحل هو ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ويتكون بشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.
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