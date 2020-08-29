احدث الأخبار

«المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان
أبرز المواد
 «فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تطلق برنامجًا افتراضيًا لتهيئة الطلبة المستجدين
المنطقة الشرقية
 قوات الأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض
منطقة الرياض
 2096 جولة رقابية تنفذها أمانة المدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية
منطقة المدينة المنورة
 بيشة : ولادة قيصرية لثلاثة توائم بمستشفى الولادة والأطفال
منطقة عسير
 مدني عسير : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة عسير
 شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 4 أشخاص ارتكبوا (9) جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح الأبيض .. واسترداد جميع المركبات المسلوبة
منطقة الرياض
 الصحة : بحمد الله تراجع الإصابات اليومية إلى مادون الألف حالة ، وتسجيل (1038) حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 عبور شاحنتين تحمل مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب
أبرز المواد
 الملحقية السعودية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة لعودة الخريجين والمبتعثين للمملكة
أبرز المواد
 الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها
أبرز المواد
«المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان

«المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان

أبرز المواد
«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تطلق برنامجًا افتراضيًا لتهيئة الطلبة المستجدين

جامعة حفر الباطن تطلق برنامجًا افتراضيًا لتهيئة الطلبة المستجدين

المنطقة الشرقية
قوات الأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض

قوات الأمن البيئي تضبط عدداً من مخالفي أنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض

منطقة الرياض

«المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان

«المرور السعودي»: 5 نصائح لتجاوز الازدحام بأمان
http://almnatiq.net/?p=898166
المناطق_الرياض

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، إنفوجرافًا يحوي 5 نصائح لتجاوز الازدحام المروري بأمان، تتلخص في تجنب التجاوز، ومنح أفضلية المرور لسيارات الطوارئ، والتركيز، وترك مسافة آمنة، والالتزام بالمسار. وجاءت النصائح بالتفصيل في الإنفوجراف الخاص بالمرور السعودي لتجنب الازدحام على النحو التالي:

أولًا– تجنب التجاوز عبر كتف الطريق.

ثانيًا– أعط أفضلية العبور لمركبات الطوارئ.

ثالثًا– حافظ على تركيزك، وابتعد عن استخدام الجوال.

رابعًا– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك.

خامسًا– التزم بمسارك ولا تتنقل بين المسارات وإن كانت حركتها أسرع.

روابط ذات صلة

«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم

«فلكية جدة» : اقتران القمر الأحدب بكوكب زحل مساء اليوم
الصحة : بحمد الله تراجع الإصابات اليومية إلى مادون الألف حالة ، وتسجيل (1038) حالة تعافٍ جديدة

الصحة : بحمد الله تراجع الإصابات اليومية إلى مادون الألف حالة ، وتسجيل (1038) حالة تعافٍ جديدة
عبور شاحنتين تحمل مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب

عبور شاحنتين تحمل مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي عدن ومأرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*