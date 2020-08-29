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شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن

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شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن

شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن
http://almnatiq.net/?p=898169
المناطق_بريدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على متهمين اثنين ، (مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ، في العقد الثالث والرابع من العمر ) ، تورطا بانتحال صفة رجلي أمن ، وسلب مبلغ 81770 ريالاً من أحد المقيمين ، ووثائق ثبوتية وجهازي هاتفٍ جوال ، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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