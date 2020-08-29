العدالة يهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى إثر تعادله مع الرائد

المناطق_الرياض

تأكد هبوط نادي العدالة رسميًا، اليوم السبت، بعد التعادل أمام الرائد في الجولة الـ 28 من دوري المحترفين.

وأحرز هدف الرائد جلال الداودي، فيما أحرز هدف العدالة نايف هزازاي.

ويحتل الرائد المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد تعادله في هذه المباراة.