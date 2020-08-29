مياه تبوك تطرح أحد أهم الشواهد الحضارية بالمنطقة للاستثمار

المناطق- تبوك

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة بوكالة الشؤون الاقتصادية والاستثمار الإدارة العامة للاستثمار- فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين في برج مياه تبوك الذي يعد منجزاً حضارياً مميزاً ليس للمنطقة فحسب بل على مستوى المملكة بإطلالته الرائعة على عدد من الشواهد الحضارية للمدينة ومساحاتها الخضراء المحيطة بها.

وأوضح المدير العام لخدمات المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن فرصة الاستثمار تتمثل في مطعم علوي دائري على ارتفاع 81 متراً ومطعم مكشوف ومنصة رؤية على نفس الارتفاع بمساحة 515 مترا مربعا إضافة إلى استثمار مطعم آخر عند ارتفاع 76 مترا بمساحة 385 مترا مربعا مع وجود صالة تحويل ورؤية بمساحة 120 مترا مربعا وعلى ارتفاع 54 مترا مربعا مع وجود صالة استقبال بمساحة 330 مترا مربعا في الدور الأرضي.

وأبان أن برج مياه تبوك روعي في تصميمه الطراز المعماري الذي يتناسب مع المنطقة إضافة إلى أنه أحد المكتسبات الوطنية المميزة التي ستضاف إلى إنجازات الوطن في عقد التطور والتقدم والازدهار.

وأشار المهندس الشراري إلى أن يوم العاشر من الشهر القادم هو آخر يوم لتقديم العروض فيما تُفتَح باليوم الذي يليه المظاريف إلكترونيا عبر بوابة المشتريات الحكومية .