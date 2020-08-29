قبل النهاية بجولتَيْن.. الهلال يُتوَّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُوِّج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الاستثنائي) بعد أن أسقط ضيفه الحزم 4/ 1 في افتتاح الجولة الـ28 (قبل النهاية بجولتين)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) بالرياض، وبلغ النقطة الـ66 (اللقب الـ16)، وبقي الغريم التقليدي النصر في الوصافة للموسم الرياضي 2020.

الشوط الأول انتهى هلاليًّا نتيجة دون مستوي فني معروف عن الأزرق.

وكان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب عبد الرحمن اليامي عند الدقيقة الثالثة.

وعادل النتيجة للهلال سالم الدوسري (بحرفنة) داخل الصندوق الحزماوي عند الدقيقة الثامنة، ثم أضاف هداف الهلال الفرنسي “قوميز” الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، تسبب فيها حارس الحزم مليك عسلة عند الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني أضاف “قوميز” هدفين (تواليًا) عند الدقيقة الـ53 برأسية رائعة بعد عرضية مثالية من ياسر الشهراني، ومن ركلة جزاء نفذها عند الدقيقة الـ63 (هاتريك).

وفي الدقيقة الـ90 تعاطفت العارضة مع الضيوف، وتصدت لتسديدة سالم الدوسري؛ لتنتهي معها قصة البطولة الـ60.