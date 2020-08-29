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أبها يستغل نقص ضمك ويفرض التعادل في الوقت القاتل

أبها يستغل نقص ضمك ويفرض التعادل في الوقت القاتل

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أبها يستغل نقص ضمك ويفرض التعادل في الوقت القاتل

أبها يستغل نقص ضمك ويفرض التعادل في الوقت القاتل
http://almnatiq.net/?p=898208
المناطق_الرياض

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، أمام ضيفه أبها، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة 28 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح ايميليو زيلايا أهداف اللقاء لصالح نادي ضمك، عند الدقيقة 8، قبل أن يضيف حسن القيد هدف التعادل لنادي أبها عند الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 40، أهدر سيرجيو فيتور ركلة جزاء لصالح ضمك، ليعود اللاعب ذاته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ويسجل الهدف الثاني لنادي ضمك.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي أبها تسجيل هدف التعادل حتى نجح كريم العواضي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 29 نقطة فيمركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد أبها إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

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