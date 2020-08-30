فرنسا تسجل 5453 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت فرنسا اليوم السبت 5453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ما يمثل انخفاضا مقارنة مع يوم أمس الجمعة الذي سجلت فيه 7379 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ان إجمالي الاصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 272530 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء (كورونا) في فرنسا ارتفع بمقدار ست حالات خلال ال 24 ساعة الماضية ليصبح 30602 حالة.

واضافت ان عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات انخفض إلى 4530 مريضا فيما ارتفع عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400 بعد أن كان 387 مريضا.

وفرضت السلطات الفرنسية وضع الكمامات إلزاميا في كل الأوقات بجميع ارجاء باريس منذ أمس الجمعة تحت طائلة غرامة مقدارها 135 يورو (7ر160 دولار) وذلك بعد تسجيل زيادات متوالية في حالات الإصابة بكورونا.