الشبحة تزيل تعديات على اراضي حكومية 

المناطق- فايز السميري

أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج ، تعديات بقرية حضر التابعة لمركز الشبحة بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 28 ألف متر مربع .

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرفًا و أحواشًا وهناجر ، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشبحة .

وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .