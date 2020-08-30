“تركي آل الشيخ” عقب تتويج الهلال: “فخر الرقم 60” ..وسامي الجابر يرد

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هنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برباعية في شباك الحزم، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رسالة تهنئة قائلاً: “مبروك فوز الهلال بالدوري، وهاردلك لباقي الفرق”.

وأضاف رئيس نادي ألميريا الإسباني، في تغريدة أخرى قائلاً: “فخر الرقم 60″، في إشارة لعدد بطولات نادي الهلال في جميع المسابقات.

ورد سامي الجابر على تهنئة آل الشيخ قائلاً:الف مبروك، الله يفرحنا بعودتك بالسلامة.