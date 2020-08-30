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” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت

” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت
http://almnatiq.net/?p=898299
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة التعليم أنه عند عدم توفر الأجهزة أو الانترنت المطلوبة للتعليم عن بعد، يمكن للطالب حضور الدروس عبر قنوات ” عين ” التعليمية.

كما أكدت الوزارة أنه على المشرفين التربويين دخول منصة ” مدرستي ” ومتابعة المعلمين وحضور الحصص الافتراضية.

وأشارت إلى أن كل مشرف تربوي أو مشرفة تربوية لديه مهام إعداد تقارير إلكترونية للمعلمين وعقد لقاءات افتراضية مستمرة.

وشددت على إلزام قادة المدارس بمتابعة المعلمين ومنسوبي المدرسة في تنفيذ المهام الالكترونية.

ويبدأ اليوم الأحد العام الدراسي الجديد، وذلك عبر منصّة مدرستي للتعليم “عن بعد” وقنوات عين .

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