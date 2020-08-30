وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثيين للاجئين الأفارقة جريمة ومخالفة للقوانين الدولية

المناطق - الرياض

أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تزج باللاجئين الأفارقة، للقتال في صفوفها على مختلف الجبهات، لتغطية نفاد مخزونها البشري.

وقال الإرياني، إن إقدام الميليشيات الانقلابية، على هذا التصرف، جريمة بحق الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولا الدولي.

وأضاف الإرياني اليوم السبت، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر، إن ”ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران، تلجأ بكل وضوح إلى اللاجئين الأفارقة لتغطية عجزها في المقاتلين، بعد نفاد مخزونها البشري، جراء الخسائر الثقيلة التي تلقتها بمختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص (مأرب، الجوف، البيضاء)“.

أولا : مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تلجأ بكل وضوح إلى اللاجئين الأفارقة لتغطية عجزها في المقاتلين بعد نفاذ مخزونها البشري جراء الخسائر الثقيلة التي تلقتها بمختلف جبهات القتال وعلى وجه الخصوص ”مأرب، الجوف، البيضاء“ وعزوف أبناء القبائل عن الرضوخ لضغوطها والاستجابة لدعوات النكف القبلي.

وأوضح أن الحوثيين يلجؤون إلى هذا الخيار ”بسبب رفض أبناء القبائل، عن المشاركة ضمن صفوفهم، من خلال عدم الرضوخ لضغوطها، وعدم الاستجابة لدعوات النكف القبلي“.

ثانيا قيام مليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الافريقي واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

ثالثا : ندعو المنظمات الدولية المعنية باللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وكافة نشطاء حقوق الانسان لإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اللاجئين والمهاجرين الافارقة، والضغط لوقف استخدامهم في أعمال قتالية واستخدامهم وقودا للمخططات الايرانية ومعاركها العبثية في المنطقة