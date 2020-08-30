احدث الأخبار

أمريكا ردا على خامنئي: مجرموك قتلوا 1500 إيراني في نوفمبر
أبرز المواد
 فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة “جندي” رجال.. اليوم
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثيين للاجئين الأفارقة جريمة ومخالفة للقوانين الدولية
أبرز المواد
 ” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت
أبرز المواد
 “تركي آل الشيخ” عقب تتويج الهلال: “فخر الرقم 60” ..وسامي الجابر يرد
أبرز المواد
 “أمن الدولة” ينشر صورة لرجلي أمن استشهدا قبل 6 سنوات
أبرز المواد
 الأرصاد:رياح رعدية ممطرة على 6 مناطق
أبرز المواد
 رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن: تركيا تزرع الفوضى
أبرز المواد
 الفيروس يعاود ضرب فرنسا وألمانيا.. والدولتان تختاران “الحل المتاح”
أبرز المواد
 “لا تتجاهلها لأنها خطيرة”.. علامتان في جسمك تكشفان نقص فيتامين B12
أبرز المواد
 “مناعة دائمة”.. بوتن يرد على العالم بشأن اللقاح الروسي
أبرز المواد
 شاهد… ابتسامة ميلانيا ترامب “المتحولة” لإيفانكا تحدث ضجة على الإنترنت
أبرز المواد
أمريكا ردا على خامنئي: مجرموك قتلوا 1500 إيراني في نوفمبر

أمريكا ردا على خامنئي: مجرموك قتلوا 1500 إيراني في نوفمبر

أبرز المواد
فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة “جندي” رجال.. اليوم

فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة “جندي” رجال.. اليوم

أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثيين للاجئين الأفارقة جريمة ومخالفة للقوانين الدولية

وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثيين للاجئين الأفارقة جريمة ومخالفة للقوانين الدولية

أبرز المواد
” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت

” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت

أبرز المواد

أمريكا ردا على خامنئي: مجرموك قتلوا 1500 إيراني في نوفمبر

أمريكا ردا على خامنئي: مجرموك قتلوا 1500 إيراني في نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=898307
المناطق - الرياض

ذكّرت الخارجية الأمريكية اليوم (الأحد) المرشد الإيراني علي خامنئي بما اقترفته القوات الأمنية بحق المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس في تغريدة على صفحتها في تويتر «بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شخص في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 طفلاً على الأقل. هؤلاء كانوا يستحقون الحرية والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج»

جاء ذلك ردا على دخول المرشد الإيراني على خط الشغب الحاصل في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

ففي تغريدة على حسابه بالإنجليزية على تويتر الذي يحرمه على معظم الإيرانيين، كتب خامنئي «حين ينزل الشبان الأمريكيون إلى الطرقات، لا يمكنهم التأكد من أن أي مختل سيوجه النار إليهم ويقتلهم»، مرفقا تغريدته بوسم «جاكوب بليك» الشاب الذي قتل الأسبوع الماضي في ويسكنسون على يد أحد عناصر الشرطة، وما تبع ذلك من أعمال حرق وتكسير وشغب في المنطقة، وإطلاق نار من قبل مسلحين جابوا الشوارع ليلاً، وذلك نقلا عن موقع (العربية نت).

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق ناشطين إيرانيين حملة للإفراج عن معتقلين في السجون الإيرانية، شاركوا في تظاهرات نوفمبر، وأصدر القضاء عليهم أحكاما بالإعدام.

يشار إلى أن تظاهرات نوفمبر التي انطلقت العام الماضي احتجاجا على رفع غير مسبوق في أسعار المحروقات، أسفرت على مقتل مئات المتظاهرين الشباب، واعتقال الآلاف.

روابط ذات صلة

فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة “جندي” رجال.. اليوم

فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة “جندي” رجال.. اليوم
وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثيين للاجئين الأفارقة جريمة ومخالفة للقوانين الدولية

وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثيين للاجئين الأفارقة جريمة ومخالفة للقوانين الدولية
” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت

” التعليم ” توضح كيف يحضر الطالب الدروس حال عدم توفر الإنترنت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*