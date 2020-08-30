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تركي آل الشيخ يبحث عن بائع الفريسكا واصفا إياه بـ”الولد البار”

تركي آل الشيخ يبحث عن بائع الفريسكا واصفا إياه بـ”الولد البار”
http://almnatiq.net/?p=898319
المناطق - الرياض

ناشد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني متابعيه عبر “فيسبوك”، بإيصاله إلى عائلة الشاب المصري إبراهيم الشهير ببائع الفريسكا.

وحرص آل الشيخ، على مشاركة متابعيه فيديو الشاب “بائع الفريسكا”، وهو يقوم ببيع الفريسكا على أحد شواطئ الساحل الشمالي، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وكتب: “عاوز وسيلة تواصل بالابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تداولت فيديو لأحد الشباب يبيع فريسكا ويتحدث مع أحد المواطنين بإحدى قرى الساحل الشمالي بأن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية الطب البشري العام الحالي، وأنه قد حصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة، وأضاف أنه يبيع الفريسكا لمساعدة والده.

ومن ناحيته، ذكر هانى يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تواصل مع الشاب إبراهيم، مضيفا أن الوزير وافق على منحة كاملة للشاب الذي اختار كلية طب جامعة الإسكندرية.

 

 

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