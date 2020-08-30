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اليوم.. عودة جماعية لموظفي القطاع العام إلى “العمل من المكتب”

اليوم.. عودة جماعية لموظفي القطاع العام إلى “العمل من المكتب”
http://almnatiq.net/?p=898327
المناطق - الرياض

يعود موظفو القطاع العام في المملكة إلى مقرات العمل، صباح اليوم، للمرة الأولى منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

وتزامنت عودة الموظفين مع تشديدات رسمية بالالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقرات العمل.

وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، على ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.

وشددت التعليمات الحكومية على تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبحسب الإجراءات، يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، مع استمرار العمل بتعليق البصمة.

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