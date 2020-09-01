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البيان الصادم.. هل تعاقد أحد نوادي الدرجة الثانية مع ميسي فعلا؟

البيان الصادم.. هل تعاقد أحد نوادي الدرجة الثانية مع ميسي فعلا؟
http://almnatiq.net/?p=898346
المناطق - الرياض

 

أثار بيان عن تعاقد أحد أندية الدرجة الثانية مع نجم برشلونة ليونيل ميسي صدمة وجدلا واسعا، بعدما أعلن نادي كروزيرو البرازيلي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

لكن البيان الذي نشره النادي البرازيلي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، تبين أنه غير حقيقي، إذ قال النادي، عبر موقعه الرسمي، “نادي كروزيرو عانى من اختراق، ورغم ذلك تم التحكم سريعا ومسح الخبر.. والنادي يعلن أنه لا معلومات تم تسريبها والأمر يعود لاختراق الموقع ويتم التحقيق في ذلك”.

وأبلغ المهاجم الأرجنتيني، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، إدارة النادي بقراره الرحيل عن أروقة الكامب نو، في رسالة رسمية بعثها عن بعد، مما أثار موجة من الغضب في صفوف مشجعي الفريق.

واحتشد المئات من مشجعي الفريق الإسباني، الثلاثاء الماضي، حول ملعب الفريق مطالبين ببقاء الأرجنتيني ورحيل رئيس النادي، جوسيب بارتوميو. ونددت الجماهير الغاضبة بسياسة رئيس النادي في التعامل مع نجم الفريق، مطالبينه بإجراء انتخابات مبكرة.

 

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