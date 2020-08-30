ضارباً حزب الله.. تصريح قوي من بطريرك الموارنة في لبنان

في أحد أشد تصريحاته وضوحا ودلالة تجاه موقفه من سلاح حزب الله، دعا بطريرك الموارنة في لبنان، بشارة الراعي، إلى ضبط كل السلاح في البلاد تحت إمرة الجيش والدولة، مشددا على ضرورة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة حصراً.

بالتزامن مع تلك التصريحات، كان حسن نصرالله يكرر في كلمته، الأحد، بذكرى عاشوراء حديثه عن الصراع مع إسرائيل وتمسكه بالوقوف في موقع المواجهة ضد الولايات المتحدة.

كما كرر مواقف حزبه المدعوم من إيران لجهة تمسكه بالحرب، في موقف يتعارض أيضا مع مواقف سابقة للبطريرك الذي دعا إلى الحياد والسلام العادل.

وأكد الراعي طوق اللبنانيين إلى العيش بسلام، داعيا في كلمته اليوم إلى “عدم دخول لبنان قطعيًا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليميًا ودوليًا”.

كما شدد البطريرك الماروني الذي يحظى بنفوذ في المشهد السياسي في لبنان، الذي يخضع لمحاصصة بين الطوائف للمراكز العليا في البلاد، على أن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي.