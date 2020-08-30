بلدية وسط الدمام: ضبط مستودع مخالف وإتلاف 720 كلجم مواد غذائية فاسدة

الدمام - المناطق

ضبطت بلدية وسط الدمام، مؤخرا شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، تفتقر لأدنى اشتراطات الحفظ والتخزين، وسوء النظافة، إضافة الى أنها مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري أن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مخالفة للأنظمة ولاشتراطات الحفظ والتخزين، حيث تم رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، إضافة الى أن العاملين فيها لا يحملون شهادات صحية، كما أن الموقع يتواجد فيه حشرات وقوارض.

وقال المهندس الشمري بأنه تم إغلاق الشقة، وإتلاف ما يقارب 630 كيلو من البقوليات المتنوعة و 90 كيلو من حلويات الأطفال كانت معدة مسبقا بهدف توزيعها.

وأكد الشمري بأن الحملات مستمرة وبشكل مكثف على المنشآت الغذائية لرفع مستوى الصحة العامه وتوفير أعلى مستويات الوقاية، داعيا الجميع الى التعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940