أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويدشن منصة مدرستي ويسلم عدد من الطلاب مقرراتهم المدرسية

المناطق - الجوف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، نظام التعليم عن بُعد “منصة مدرستي”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي استعرض لسموه آخر استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الإدارة وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على كافة المستويات لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة بإذن الله.

وثمّن الغامدي حرص سمو أمير المنطقة ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية، لافتاً إلى أن قيادات التعليم والمشرفين سيقدمون الدعم والمساندة للزملاء والزميلات قادة المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، لتوفير كافة الإمكانات الإدارية والتقنية لمحور العملية التعليمية أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، لمساعدتهم على تحقيق أعلى الدرجات العلمية.

بعدها قدم مدير إدارة تقنية المعلومات عيد ين عقلاء المبارك شرحاً عن “منصة مدرستي”، والخدمات الإلكترونية والتعليمية التي تقدمها المنصة لتيسير مهمة التعليم عن بُعد.

وفي كلمة الطلاب قال طالب إعلاميو المستقبل عبدالواحد بن علي السرحاني إن الطلاب والطالبات يشعرون بالفخر لمتابعة المسؤول الأول في المنطقة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، كما أشاد بمتابعة المسؤولين في التعليم وفي المدارس ودعمهم للطلاب والطالبات في الدراسة عن بُعد.

وفي الختام، سلم سمو أمير المنطقة عدداً من الطلاب مقرراتهم المدرسية ، متمنياً سموه للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في ظل الدعم الكبيرالذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للمؤسسات التعليمية وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .