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إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى “إضاءات” لدعم أولياء الأمور

إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى “إضاءات” لدعم أولياء الأمور

منطقة الجوف

إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى “إضاءات” لدعم أولياء الأمور

إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى “إضاءات” لدعم أولياء الأمور
http://almnatiq.net/?p=898369
المناطق - الجوف

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد “بنين” ملتقى “إضاءات” لتقديم الدعم لأولياء الأمور عن بعد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الجميع بانطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والسداد.
وأكد الغامدي أن ملتقى إضاءات يأتي إدراكاً من الإدارة بمسؤوليتها المفصلية في هذا المنعطف التعليمي المستجد، “والذي نجزم معه بأننا لا نخوض تجربة بل نؤكد للميدان التعليمي قدرتنا التقنية والتعليمية
المتوائمة مع متطلبات العصر، والملبية لرؤيتنا الميمونة التي قفزت بنا وسرعت من وتيرة العمل والإنجاز”.
وأضاف إن الأداء الحالي والمتوقع من الطلاب والطالبات سيحدث نقلة تعليمية وتقنية نوعية، “فتوافر المعطيات سيصل بنا نحو ما نصبوا إليه معاً”.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن الملتقى احتوى على ثلاث إضاءات هي “إضاءات تربوية وإضاءات تعليمية وإضاءات تقنية”، وأدار اللقاء رئيس قسم النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي الأستاذ خلف بن عناد الشافي.
حيث قدم الإضاءات التربوية مشرف التوجيه والإرشاد بالإدارة الأستاذ غيث بن فهد السنيدي، ومشرف التوجيه والإرشاد بمكتب صوير الأستاذ جميل بن كساب الشايع، تناولا فيها أبرز القضايا التربوية التي تهم أولياء الأمور والطلاب خلال فترة التعليم عن بعد وكيفية تهيئة البيئة المناسبة
للطلاب، كما تمت الإشارة إلى أن الهاتف الإرشادي متاح للاستشارات التربوية من الأحد إلى الخميس من الساعة ٩صباحاً وحتى ١٢ ظهراً.
وقدم الإضاءات التعليمية رئيس قسم نظام المقررات بإدارة الإشراف التربوي الأستاذ سعود بن عويد الفهيقي، تحدث من خلالها عن الأدلة واللوائح المطبقة خلال فترة التعليم عن بعد.
بعد ذلك تحدث مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ عيد بن عقلاء المبارك، ومشرف اللغة العربية بمكتب التعليم بسكاكا الأستاذ مسعد بن عوض العنزي عن الإضاءات التقنية، حيث قدما مفهوم المواطنة
الرقمية وطريقة الدخول إلى المنصة والتعامل معها وكيفية رفع بلاغ وماهي مواصفات الجهاز المناسب للعمل على المنصة .

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