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أمانة الشرقية: البدء في تنفيذ تطوير السوق الشعبي ” سوق الحب ” بالدمام

أمانة الشرقية: البدء في تنفيذ تطوير السوق الشعبي ” سوق الحب ” بالدمام
http://almnatiq.net/?p=898371
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل تطوير السوق الشعبي في الدمام “سوق الحب “، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز السياحة الداخلية وإحياء الموروث الشعبي.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا في بيان صحافي: أن مشروع تطوير سوق الحب هو امتداد لمشروع تطوير المنطقة المركزية في وسط الدمام بهدف إيجاد هوية عمرانية وثقافية وسياحية تعكس تاريخ المدينة وأصالتها بأسلوب حضاري حديث، معتبرا أن الأسواق الشعبية ذات قيمة اقتصادية وتأهيل الحرف الشعبية وإحياء الذاكرة العمرانية ستعيد للمنطقة هويتها.

وأشار الى أن الأمانة قامت بعمل دراسة كاملة لتحويل شارع 13 بـ “سوق الحب” الى ممر للمشاة بهدف تقليل حركة المركبات داخل السوق والتشجيع على التميز والتفاعل المجتمعي في مختلف الأنشطة، موضحا أن الأمانة تحرص على الاهتمام بالأسواق الشعبية باعتبارها تراث أصيل يجب العناية به نظرا لأهمية هذه المناطق الشعبية، حيث تسعى الأمانة لفكرة تأصيل مفهوم السوق كونه جزء من نظام اقتصادي معرفي و ثقافي و مكان لتبادل القيم والأفكار والعلاقات الجديدة بين المجتمع، وذلك من منطلق أهمية هذا السوق بالدمام، مبينا أنه تم البدء بالعمل كمرحلة أولى والمتوقع الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأضاف عصام الملا بأن فكرة المشروع قائمة على إعطاء أولوية للمشاة وإمكانية الوصول الشامل لذوي الإعاقة وتقليل سرعة المرور فإن الشارع المشترك سيزيد من أعداد المشاة في المنطقة وسيقلل حركة السيارات ويزيد في نسبة الأمان والسلامة.

ولفت الى أن من أهم عناصر الشارع المشترك أنه لا يوجد اختلاف في مستوى الشارع، وتغيير لمواد الأرضيات والأشجار والشجيرات والألوان ومسارات لذوي الإعاقة وكبار السن، مما سيعيد السوق كمعلم من معالم الشرقية وعنصر جذب عند زيارته، كما سيساهم هذا المشروع لخلق تجربه حضريه جديده لتواكب رؤيه المملكة المستقبلية 2030 وتتكامل مع الموقع واحتياجاته وتحافظ على تراث المنطقة.

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