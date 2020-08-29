‏أكثر من 120 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى الرفايع بالجمش

شاجع الدوسري -الرياض :

قدم مستشفى الرفايع بالجمش مبادرة (خليك فالبيت ودوائك يجيك) حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه المبادرة 120 مستفيداً ومستفيدة خلال ثلاثة شهور حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع قسم تجربة المريض هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

وتتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يتم إستلامها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد ان يتم إشعار كل مريض برسالة .