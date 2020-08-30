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“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 850 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

“الزكاة والدخل” تضبط أكثر من 850 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=898389
المناطق - واس

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي 3,609 زيارات تفتيشية، لمتابعة التزام المنشآت التجارية في المملكة بأنظمة الزكاة والدخل، والحد من المخالفات الضريبية.
وشملت الزيارات التفتيشية المنفَّذة بواسطة الفرق الميدانية بالهيئة عدداً من المنشآت العاملة في قطاعات التجارة العامة، والمطاعم، والبيع بالتجزئة، تم خلالها ضبط 865 مخالفة ضريبية، بعضها كان على إثر بلاغات تلقتها الهيئة من المستهلكين بلغ عددها 646 بلاغاً في نفس الفترة.
وجاء على رأس المخالفات المضبوطة عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وعدم تحصيل مبلغ الضريبة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ.
وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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