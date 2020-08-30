مدارس الجوف تستقبل اليوم أكثر 96 ألف طالب وطالبة عن بعد

المناطق - سكاكا

انتظم اليوم أكثر من 96 ألف طالب وطالبة في 683 مدرسة للبنين والبنات في منطقة الجوف مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عبر “منصة مدرستي”.

واطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي دخول الطلاب للمنصة وإدراج الجدول المدرسي بالمنصة، واكتمال أنصبة المعلمين، مؤكداً أهمية متابعة المعلمين للطلاب من خلال المنصة.

وحث الغامدي المشرفين على الوقوف على واقع المدارس، ورصد احتياجاتها من التجهيزات الإدارية والتعليمية والتقنية، كما طالب قادة المدارس بتقديم الدعم لأولياء الأمور في كل ما يخص التعليم عن بعد.