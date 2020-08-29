محافظ عنيزة يطمئن على انطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ

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زار محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، صباح اليوم الأحد، ثانوية ابن سعدي، للاطمئنان على حسن سير العمل في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد 1442هـ، برفقة مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي، وعدد من القيادات التعليمية، وذلك للوقوف على الجاهزية واستكمال الاستعدادات لعودة نحو 40 ألف طالبا وطالبة للدراسة في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، ومواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار “مدرستي في بيتي”.

وتفقد سعادة محافظ عنيزة خلال الزيارة أعمال التسجيل والتدريب والدعم الفني التي تقدمها المدارس للطلاب وأولياء أمورهم، بعد أن أكملت إدارة التعليم بالمحافظة جميع استعداداتها وخططها التعليمية، من خلال توفير جميع الكتب الدراسية وضمان آلية توزيعها على الطلاب والطالبات وفق إجراءات احترازية داخل المدرسة.

وهنأ محافظ عنيزة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكافة منسوبي التعليم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وأثنى على ما لمسه من جهود على كافة الأصعدة في انطلاقة العام الدراسي 1442هـ.

ومن جانبه، دعا مدير تعليم عنيزة بالتوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في كافة ربوع المملكة، متمنيًا أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد حافلة ومليئة بالجد والاجتهاد والمثابرة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، لافتًا إلى أهمية دور شراكة الأسرة مع المدرسة لضمان نجاح العملية التعليمية، ومؤكدًا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنزل، وتحفيزهم ومتابعة أدائهم في منصة مدرستي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

ومن جهتها، قامت مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة شعاع الخليفة بزيارة لمدرسة الإمام الشافعي للطفولة المبكرة للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية وتقدم الدعم اللازم لطاقم المدرسة.