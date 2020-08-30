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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7983.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7983.82 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7983.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 7983.82 نقطة
http://almnatiq.net/?p=898411
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 49.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7983.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تهامة، ولازوردي، وبحر العرب، واللجين، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، وجدوى ريت السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، والمتقدمة، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 1.25%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب، وأسمنت الشمالية، وسيرا، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وأرامكو السعودية، وفيبكو، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 255.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.74 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

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