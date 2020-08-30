نائب أمير مكة يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة والذي سلّم سموه تقارير عن أعمال التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح مفصّل عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بعد ، واستعداد 22 منشأة تدريبية ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات اتصالات الإلكترونيات وكلية سياحة وفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين لاستقبال قرابة 30 ألف متدرب ومتدربة .

كما اطلع سموه على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بالإضافة إلى تقرير التدريب والعمل عن بعد للعام المنصرم ، والاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا عبر تشكيل لجان الأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية ، وإصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة للتدريب في المنشآت التدريبية بالمنطقة .