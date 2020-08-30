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بدء مهرحان بريده السنوي للتمور

بدء مهرحان بريده السنوي للتمور
http://almnatiq.net/?p=898421
المناطق - بريدة

بعد صمت استغرق عام كامل عادت اصوات الدلالين من جديد مؤذنة إنطلاق فعاليات المهرجان الدولي للتمور بمدينة بريدة الذي يعد المهرجان الأكبر والأهم عالمياً لتسويق التمور، ويشهد إهتمام إعلامي واسع .
أصبحت ساحات مهرجان بريدة للتمور مدرسة اقتصادية ينقل فيها الأجيال خبراتهم التجارية إلي أحفادهم للمحافظة على موروث اشتهرت بها المنطقة منذ مئات السنين فلا غرو فهم احفاد العقيلات ذوي السفر والترحال والتجارة .
مهرجان بريدة التسويقي في انطلاقاته السنوية قوة اقتصادية ‏ يستفيد منها جميع أبناء المنطقة من مزارعين وتجار ومسوقين تتجاوز مبيعاته اكثر من مليار ونصف المليار ريال لأحتضانه محصول التمور السنوي .
النجاحات التي يحققها المهرجان سنويا ضاعف المسؤوليةتجاه القائمين والمشرفين عليه بضرورة المحافظة على النجاح و‬تطويره سنة بعد سنه وإستكمال البناء التحتية والأساسية لأرض المهرجان سواءا في ساحات مدينة التمور نفسها اواستيعاب اكبر عدد من السيارات الجالبة بكمياتها الضخمه التي تجاوزت الاف الاطنان من التمور .
مهرجان بريدة اصبح يأخذ بعداً عالميا لايقتصر على أهالي المنطقة والسعوديين فحسب بل يقصده الخليجيون والتجار العرب لشراء التمور بانواعها التي تنتجها ملايين النخيل في المنطقة .
ضمن فعاليات المهرجان كونه من اهم المهرجانات السنوية التي تشهدها المملكة تحوله من تظاهرة استثمارية للتسويق والبيع والشراء إلى حدث سياحي فريد ساهم في تنمية مرافق ترفيهية وإيوائية يقصدها المهتمون من أنحاء المملكة ومحافظات المنطقة
اصبح مهرجان بريدة بموعده السنوي ملتقى لمنتجي التمور ومصنعيه داخل المملكة وخارجها الأمر الذي ساهم في زيادة الاهتمام بهذا المنتج و محصوله .
يلحظ زيادة الدلالين والمحاسبين سنة عن السنة السابقة ودخولهم السوق كتجار نتيجة لاكتسابهم الخبرة من الدلالين الكبار الذين عملوا معهم في السوق مما فتح مجالات عمل اخرى وولد المزيد من فرص العمل للسعوديين وغيرهم ونشط الحراك الإقتصادي داخل المنطقه.
احسنت إدارة المهرجان هذا العام بفتحها مركز النخلة لبائعي التجزئة مما وفر مزيداً من الأماكن لفئات الشباب الذين يمارسون هذه المهنة في البيع والشراء وفي أماكن منظمه وبيئة صحية نظيفة .
‏الشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل المشرف العام على المهرجان ومايبذله من دعم ومساندة للمهرجان من ‏خلال الأشراف والمتابعة المستمرة كونه أهم الأحداث الاقتصادية التي تشهدها المملكة والشكر موصول إلي أمانة منطقة القصيم وفريق التنظيم والجهات الحكوميه المسانده واللجان العاملة في المهرجان وإظهاره بالصورة المشرفة للمنطقة .

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