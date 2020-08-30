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أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

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أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030

أمير الشرقية: القطاع غير الربحي شريك هام في رؤية 2030
http://almnatiq.net/?p=898433
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما قدمته الدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من دعمٍ سخي لتطوير وتمكين القطاع غير الربحي، باعتباره شريكاً هاماً في التنمية الشاملة والمتوازنة، مؤكداً سموه أهمية العمل على تنسيق وتكامل الجهود، والبناء المؤسسي لمنظومة القطاع غير الربحي، داعياً إلى تعميق الأثر، والعمل على تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، والتركيز على تأسيس جمعيات متخصصة، نابعة من الاحتياج المجتمعي في المنطقة، وتسهم في رفد التحول نحو البعد التنموي في بناء الإنسان، متمنياً سموه للمجلس ومنسوبي القطاع غير الربحي التوفيق في مهام عملهم.

من جهته أعرب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه واهتمامه بالقطاع غير الربحي، وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مؤكداً أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها، ويسعى إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يساهم في تعزيز الثقة بالقطاع.

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